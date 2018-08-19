أكثر من 20 مليون مكالمة ناجحة محليًّا ودوليًّا في مكة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، أن المكالمات الناجحة محليًّا ودوليًّا تجاوزت الـ20 مليون مكالمة، وعدل مؤشر نجاح المكالمات تجاوز الـ99%.

وأوضحت الهيئة في إحصائيتها الخاصة بأداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم السابع من ذي الحجة 1439هـ، أن حجم تنزيل البيانات وصل إلى الـ1476 تيرا بايت، بالإضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت بلغت (26 ميجا بت/ ثانية) بنسبة تحسن (135%) مقارنة بالعالم الماضي، فيما بلغت سرعة الرفع حوالي (10 ميجا بت/ ثانية) بنسبة تحسن (75%) مقارنة بالعالم الماضي، بحسب وكالة “واس”.

وبينت أن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات في مكة المكرمة خلال اليوم السابع بلغ (308 ميجا بايت)، متجاوزًا ضعف معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (150 ميجا بايت).