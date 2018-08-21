أكثر من 50 فرقة إسعافية باشرت صلاة عيد الأضحى بالمدينة المنورة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بالتغطية الإسعافية بالمسجد النبوي والمساجد الكبرى بالمنطقة والتقاطعات مع الطرق المتجهة للمسجد النبوي الشريف من خلال أكثر من خمسون فرقة إسعافية وخمس فرق استجابة متقدمة والعربات الكهربائية والفرق التطوعية الإسعافية.

وقد أوضحت الهيئة بأنه تمت مشاركة ٢٧ فرقة إسعافية أرضية في داخل المدينة حيث تم تمركز ١٠ فرق إسعافية وفرقتي عناية متقدمة و35 فرقة تطوعية إسعافية في ساحات المسجد النبوي 15 منها فرق نسائية و٥ فرق تدخل متقدم والعربات الكهربائية.

وبلغت الفرق الإسعافية الأرضية في المحافظات والقرى والطرق الخارجية التابعة للمنطقة ٢٣ فرقة أرضية.

وقد تم البدء في تنفيذ هذه المهمة من منتصف ليلة العيد وحتى انتهاء التمركزات بإشراف ومتابعة من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة د. معلا الجابري والقيادات الإسعافية والطبية والقيادات الميدانية وإدارة التطوع بالمنطقة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي.