أكثر من 500 وظيفة لخريجي التدريب التقني في قطاع الأعمال

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهرين الماضيين بالتنسيق مع بعض قطاعات الأعمال 535 فرصة وظيفية للخريجين من برامج المؤسسة.

وتشمل القطاعات 15 جهة وشركة من القطاعين العام والخاص، أبرزها (جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، شركة أرامكو، شركة الزامل للصناعة، الخطوط السعودية للتموين، شركة أراسكو المحدودة).

وتقوم المؤسسة بتزويد قطاعات الأعمال ببيانات الخريجين، حيث وفرت من خلالها بيانات دقيقة عن الخريجين بعد التأكد من ملائمة تلك الفرص لتخصصات الخريجين وتناسب الرواتب لمهارات الخريج وذلك تمهيدا لإجراءات تعيينهم. ويتم التواصل مع الخريجين من قبل الشركة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة تشرف أيضاً على موقع ” تقني ” وهو موقع الكتروني يسهم في تقديم بيانات مباشرة عن الخريجين لقطاعات الأعمال بعد تسجيلهم في الموقع، ويقدم خدمة حجز مواعيد المقابلات الشخصية ويمكن التسجيل فيه من خلال الرابط (هنا)، حيث يمثل الموقع جسراً بين خريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد والوظائف التي يقدمها قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية.

يذكر أن المؤسسة أطلقت هويتها الجديدة فبراير الماضي والتي تتضمن توفير برامج تدريبية، ومبادرات تطويرية، إضافة إلى زيادة الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بما تتوافق مع رؤية المؤسسة وبرامج التحول الاستراتيجي ورؤية المملكة2030.