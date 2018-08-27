أكد تحرير 90 % من الأراضي اليمنية.. متحدث التحالف: الميليشيا تستخدم الأعيان المدنية لخلق دروع بشرية

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن التحالف تمكن من تحرير 90 في المائة من الأراضي اليمنية من يد ميليشيا الحوثي.

وأضاف المالكي: أن بعض المسؤولين الأمميين يتخذون مواقف غير حيادية بشأن أزمة اليمن، لافتًا إلى أن الانقلابيين أطلقوا 5 صواريخ باتجاه المملكة خلال موسم الحج هذا العام.

ولفت المالكي إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم الأعيان المدنية لخلق دروع بشرية.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي نجحت اليوم في اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أنه وفي تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وبهذا بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن (182) صاروخاً.

فيديو | قيادة التحالف: تحرير 90 في المائة من الأراضي اليمنية من يد ميليشيا الحوثي. #الإخبارية pic.twitter.com/Ywua5AsOJg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 27, 2018