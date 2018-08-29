أكد تعاون بلاده مع المملكة لمواجهة الإرهاب .. لافروف: مشروعات مشتركة بين أرامكو وغاز بروم الروسية

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعتزم تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين شركة أرامكو السعودية وشركة غاز بروم الروسية العملاقة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي عادل الجبير اليوم إن روسيا على استعداد تام لمحاربة كل أشكال الإرهاب جنبا إلى جنب مع المملكة.

وأضاف الوزير الروسي: نقدم الشكر للسعودية على مجهوداتها الكبيرة تجاه الحجاج الروس.