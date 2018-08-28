“أكشن يا وليد” و “الخيمة” يجمعان الفراج والعجمة لأول مرة

المواطن - الرياض

يُنتظر أن ينطلق برنامج الإعلامي وليد الفراج ” أكشن يا وليد ” على شاشة قنوات KSA sports خلال اليومين المقبلين تزامناً مع انطلاقة الدوري السعودي للنجوم الذي يبدأ الخميس بثلاث مباريات.

وسيظهر برنامج “أكشن يا وليد” بشكل يومي وبنفس الإيقاع المعروف لبرامج الفراج في السنوات الأخيرة، والتي امتازت بمزج الطابعين الإخباري والحواري لتغطية كافة الأحداث اليومية.

كما بات من المقرر أن يقدم المشرف العام على قنوات KSA sports تركي العجمة برنامج ” الخيمة ” الذي بدأ تدشينه منتصف الموسم الماضي ولقي قبولاً كبيراً لدى المشاهدين، حيث حظيت حلقاته بمعدلات مشاهدة مرتفعة في ظل استضافة عدد من الشخصيات الرياضية، في مقدمتهم معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة ومسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدد من رؤساء الأندية.

يُذكر أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها المذيعان اللامعان تركي العجمة ووليد الفراج للظهور عبر نفس الشاشة KSA sports .