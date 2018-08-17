ألبرتو فالنتيم يرحل عن تدريب بيراميدز

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بيراميدز عن رحيل الجهاز الفني البرازيلي، بقيادة المدرب ألبرتو فالنتيم بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مرور 3 جولات فقط على انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية، إلى أن ألبرتو فالنتيم رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بعد 46 يومًا فقط على توليه المهمة، وذلك بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

ورحل الجهاز الفني المعاون للمدرب ألبرتو فالنتيم والمكون من؛ فيرناندر ميرانا، مدربًا، دانيلو جوزيه، مدربًا للحراس، جابريل أوليفيرا، محللًا للأداء، ريكاردو هنريكيز، مخططًا للأحمال، أنيس الشعلاني، للتأهيل، دييغو مازيل، طبيبًا وسيد كليتون، للعلاج الطبيعي.

وقرر نادي بيراميدز تعيين الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المستشار الفني، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرازيلي ألبرتو فالنتيم.

وقاد ألبرتو فالنتيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في 3 مباريات بمنافسات الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز على إنبي وطلائع الجيش، وتعادل إيجابيًا مع الإنتاج الحربي، ليحصد 7 نقاط ويُنافس على الصدارة مع الكبار.