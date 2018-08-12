ألزهايمر.. مراحله وآليات التواصل الفعال مع المريض ضمن ورشة عمل بالقصيم

المواطن - القصيم

ينظم البرنامج التدريبي الرائد “رد الجميل” في دورته السادسة ورشة عمل بمركز مطمئنة الطبي بمنطقة القصيم ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من ١٤-١٦ أغسطس 2018م.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بتسهيل التعامل مع المرضى بالتدريب وصقل المهارات لمقدمي الرعاية.

ويقدم الورشة الأخصائية ومقدمة الرعاية شادية باعلي حاصلة على البرنامج التدريبي من جامعة نيويورك، وتستعرض فيها عددا من المحاور منها ، كيف نتعامل مع مراحل المرض المختلفة واحتواء واستيعاب السلوكيات كنوع من التواصل الفعال مع المصاب كما تتطرق لأساليب التغذية والغذاء وآليات التعرف على الألم وسبل الحد من السقوط لدى كبار السن ومرضى ألزهايمر.

وتسلط الضوء على أعراض التجوال وتأهيل مقدمي الرعاية على استراتيجيات ردود الفعل الصحيحة للاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض.

وبرنامج “رد الجميل” هو مشروع تدريبي أطلقته الجمعية تزامناً مع الشهر العالمي لألزهايمر سبتمبر الماضي، حيث تقوم فكرته على تدريب عدد ممن يرعى عزيزاً مصاباً بمرض ألزهايمر في مراكز عالمية متخصصة، ليصبحن فيما بعد مؤهلات لتدريب كوادر وطنية. كما تطمح الجمعية إلى تدريب الممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الجامعات على كيفية الاعتناء بمريض الزهايمر.

وقد حقق برنامج “رد الجميل” الهدف المنشود، حيث ظل يرفد الجمعية بكفاءات متخصصة في مجال التدريب على كيفية التعامل مع مرضى ألزهايمر وكبار السن في المملكة والتي ظلت لسنوات تعاني ندرة في هذه الكوادر انعكست سلباً على خدمات الرعاية المطلوبة لفئة كبار السن، وأصبح الآن ولله الحمد لدى الجمعية عدد من المتدربات المؤهلات يساهمن في تدريب مقدمي الرعاية على أحدث الطرق المتعارف عليها عالمياً.

وتنوه الجمعية للراغبين في التسجيل لهذه الورشة أنّه يمكنهم ذلك من خلال الرابط التالي (هنا) ولمزيد من الاستفسار يُرجى التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- إنسقرام- فيسبوك – سناب شات

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