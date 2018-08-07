ألمانيا تستغل الصيف لشحن سيارة ليون بالطاقة الشمسية

المواطن - متابعة

تمكنت شركة ناشئة، مقرها مدينة ميونيخ الألمانية، من الاستفادة من الشمس الساطعة في ولاية بافاريا هذا الصيف لإجراء اختبار التطوير النهائي لنظام شحن سيارتها سيون، وهي سيارة كهربائية بالكامل، والتي تعمل بالطاقة الشمسية حتى يتسنى شحنها أثناء القيادة.

ويرجح أن تتخلف ألمانيا عن تحقيق هدف تسيير مليون سيارة كهربائية في الشوارع بحلول عام 2020، لكن الحكومة قالت في إبريل: إنها مستعدة لتقديم دعم للشركات التي تصنع بطاريات السيارات الكهربائية.

كما تعمل شركة سونو موتورز التي تأسست عام 2016 على تطوير السيارة سيون وهى سيارة كهربائية بالكامل يحتوي هيكلها على خلايا شمسية ويمكن شحنها بالطاقة الشمسية أو عن طريق مصادر الكهرباء التقليدية أو سيارات كهربائية أخرى.

وسيبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2019 في أحد مصانع الشركة الألمانية التي تلقت نحو 5 آلاف طلبية وتسعى لبدء البيع بسعر 16 ألف يورو (18540 دولارًا) العام المقبل.

وستحتوي السيارة سيون على 330 خلية شمسية مثبتة في السقف وغطاء المحرك والجانبين، وتقطع بطاريتها مسافة تصل إلى نحو 250 كيلومترًا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن.