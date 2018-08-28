ألونسو يبدأ مسيرته التدريبية مع ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

عاد النجم تشابي ألونسو مرة أخرى إلى جدران نادي ريال مدريد الإسباني، ولكنه سيبدأ مهمة جديدة، بعدما أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

وأشارت صحيفة “ماركا”، إلى أن نجم الملكي السابق، تشابي ألونسو سيبدأ، اليوم الثلاثاء، مسيرته التدريبية بقيادة فريق ريال مدريد، لأقل من 14 عامًا.

وأوضحت “ماركا”، أن تشابي ألونسو صاحب الـ36 عامًا، يسعى للسير على خُطى العديد من نجوم ريال مدريد السابقين، الذين بدأوا مسيرتهم التدريبية في الفئات السنية المختلفة بالملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن من بين اللاعبين السابقين لنادي ريال مدريد، يقود سولاري الكاستيا كما، يتواجد ألفارو بينيتو مع أحد الفرق في الفئات السنية، بالإضافة إلى راؤول غونزاليس.

ولعب تشابي ألونسو بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قبل الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وتوج معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.