أمانة عسير تتجاوب مع “المواطن”: منتزه السودة غير تابع لنا

المواطن - ماجد الحابي -سودة - عسير

تجاوبت أمانة عسير مع ما نشرته “المواطن” بشأن تدني خدمات النظافة في منتزهات سودة عسير.

وأكد المتحدث الإعلامي لأمانة عسير المهندس سعيد الشهراني، أن منتزهات السودة لا تتبع لإشراف الأمانة.

وأبدى متنزهون في سودة عسير استياءهم من سوء نظافة أماكن الخدمات العامة وانعدام الرقابة.

وأكد زوار أن هناك بعض الملاحظات السلبية التي تنعكس على راحة السياح والمصطافين.

وقال أحد الزوار: إن هناك تدنياً في مستوى النظافة والخدمة بدورات المياه، حيث يوجد تلوث كبير على الأرضيات، وسط تسريب المياه وانتشار الروائح.

وناشد المصطافون الجهات المختصة من أمانة عسير وكذلك مكتب السياحة بالقيام بواجباتهم تجاه الجذب السياحي بالمنطقة التي تعتبر من أجمل المناطق السياحية من حيث الأجواء والطبيعة الخلابة.