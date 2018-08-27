أمطار الخير تسيل أودية أحد رفيدة

أمطار الخير تسيل أودية أحد رفيدة

2018/08/27
الساعة 6:43 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- فهد القحطاني - أحد رفيدة

شهدت محافظة أحد رفيدة اليوم وبعض القرى والمراكز التابعة لها أمطارًا ما بين غزيرة ومتوسطة سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب ولا زالت بشائر الخير توحي باستمرار هطول الأمطار جعلها الله أمطار خير وبركة وعَمّ بنفعها البلاد والعباد.

من جهة أخرى نوه فرع الدفاع المدني بأحد رفيدة بضرورة  أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وعدم الجلوس في أماكن جريان السيول.

 


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