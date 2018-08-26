أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة غدًا

المواطن - الرياض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة يوم غد الاثنين.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، كذلك الأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما عن حالة البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج، فيما ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ويبلغ ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف متر، وحالة البحر متوسط الموج.