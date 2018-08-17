أمطار رعدية على جازان وعسير ومكة المكرمة ورياح تثير الغبار على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، مكة المكرمة)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق (الشرقية، الرياض والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والسواحل الجنوبية الغربية من البحر الأحمر).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.