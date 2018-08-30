أمطار رعدية على 5 مناطق اليوم

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن الفرصة مازالت مستمرة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة وتمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، ونجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة وجازان، بينما ترتفع الرطوبة النسبية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة خاصةً خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 38-15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 32-10 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.