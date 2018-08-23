أمطار رعدية مصحوبة برياح على جازان وعسير والباحة وغبار على هذه المناطق

أمطار رعدية مصحوبة برياح على جازان وعسير والباحة وغبار على هذه المناطق

2018/08/23
الساعة 10:14 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1800
0
طباعة
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان)، وأجزاء من وسط المملكة وشرقها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :