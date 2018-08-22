توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، منطقة مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة،).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.
أمطار رعدية مصحوبة بغبار على 4 مناطق
أمطار رعدية مصحوبة بغبار على 4 مناطق
2018/08/22الساعة 10:41 صباحًا
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1805
0
المواطن - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، منطقة مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة،).
مختارات
قرار بضبط المعتدية على طبيبة طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز
الخطوط السعودية تقتل فرحة عائلة بأكملها.. مسافر يروي قصته في مطار أبها