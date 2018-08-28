أمطار رعدية وغبار على عسير لمدة 24 ساعة

المواطن - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة عسير، يشمل مناطق أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والحبلة وسراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب والربوعة والجرف ومحايل والنماص، وأيضًا الأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وبدأت الحالة في تمام الساعة الـ11 مساء أمس الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ11 مساء اليوم الثلاثاء.