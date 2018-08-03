أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على 5 مناطق.. غدًا

أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على 5 مناطق.. غدًا

2018/08/03
الساعة 9:12 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة الطقس ليوم غد السبت، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقتي جازان وعسير، يمتد تأثيرها إلى السواحل منها، وكذلك على مرتفعات نجران والباحة.

كما توقعت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وتبوك.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية لمنطقتي عسير وجازان وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.


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