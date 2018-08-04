أمطار غزيرة على عسير.. والإمارة: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة

المواطن - عسير

حذرت إمارة منطقة عسير، مساء اليوم السبت، من الأمطار الغزيرة التي تضرب المنطقة.

وكتب الحساب الرسمي لإمارة عسير بموقع “تويتر”: “إمارة عسير تُحذر وتُهيب بالجميع بالتقيد بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني والسلامة وعدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة، والحذر أثناء قيادة المركبات، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول والأودية”.

وتتعرض عسير لأمطار متوسطة إلى غزيرة، بحسب ما ذكرت الأرصاد في وقت سابق.