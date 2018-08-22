أمطار غزيرة وغبار على جلة الموت حتى الـ10 مساء

المواطن - جازان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة جازان، وتحديدًا منطقة جلة الموت، وتشمل الطرف والدائر وهروب والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتنتهي الحالة في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء.