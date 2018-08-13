أمطار غزيرة وغبار على عسير لمدة 3 ساعات

المواطن - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة عسير.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة التي قد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تضرب مناطق أبها وظهران الجنوب ووادي بن هشبل وفرشاط ورجال ألمع وسراة عبيدة والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة في تمام الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين، حتى الثانية من صباح يوم غد الثلاثاء.