أمطار متواصلة على أربع مناطق وغبار يحد الرؤية في مكة والمدينة

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جـازان ، عسير ، الباحة و مكــــــــة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مـــــدى الرؤية الأفقية على شمال شرق المملكة و الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة. بينما ترتفع الرطوبة النسبية على سواحل البحر الأحمر خاصةً خلال الليل وساعات الصباح الباكر .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.