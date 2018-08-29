أمطار وغبار وسيول على الباحة حتى الـ8 مساءً

المواطن - الباحة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الباحة وتحديدًا بلجرشي والمخواة وقلوه والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت الأرصاد في تغريدة لها عبر “تويتر” أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الثانية ظهر اليوم الأربعاء وحتى الثامنة مساءً.