أمطار وغبار وسيول على الباحة حتى الـ8 مساءً

أمطار وغبار وسيول على الباحة حتى الـ8 مساءً

2018/08/29
الساعة 1:59 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1815
0
طباعة
المواطن - الباحة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الباحة وتحديدًا بلجرشي والمخواة وقلوه والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت الأرصاد في تغريدة لها عبر “تويتر” أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الثانية ظهر اليوم الأربعاء وحتى الثامنة مساءً.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم