أميركا تفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 % على 279 منتجًا صينيًّا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها ستفرض في 23 أغسطس الجاري رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار؛ ردًّا على “الممارسات التجارية غير العادلة للصين”.

وكانت واشنطن تفرض بالفعل هذه الرسوم منذ 6 يوليو على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.

ومن الآن فصاعدًا ستستهدف هذه الرسوم أيضًا منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان أن الأمر يشمل نحو 279 منتجًا صينيًّا.