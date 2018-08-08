أميركا ودول أخرى تعمل على خفض واردات النفط من إيران إلى صفر

المواطن - متابعة

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، جون بولتون، أن إعادة تفعيل العقوبات المفروضة على إيران يستهدف الضغط على طهران لتتراجع عن دعمها للإرهاب الدولي ونشاطها العسكري في الشرق الأوسط وبرامجها النووية والصاروخية.

وتشمل العقوبات التي أعيد العمل بها أمس الثلاثاء المعاملات المالية التي تستخدم الدولار الأمريكي، وقطاع السيارات الإيراني، ومشتريات الطائرات التجارية ومعادن من بينها الذهب.

وفي تصريحات إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض، قال بولتون: إن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى على “خفض واردات النفط من إيران إلى صفر”.

وأضاف أن العقوبات “تؤتي أكلها بالفعل، ونعتقد أنها سوف تواصل هذا وتتسبب في عواقب اقتصادية سلبية وكبيرة بالنسبة لإيران”، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.