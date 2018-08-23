أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير مقرن بن سعود

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير مقرن بن سعود

2018/08/23
الساعة 6:54 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله -.
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز “ابن الفقيدة”، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين.

 


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