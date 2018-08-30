أمير الرياض بالنيابة يقدم واجب العزاء في وفاة حجاب بن نحيت

المواطن - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، العزاء والمواساة لأسرة بن نحيت في وفاة والدهم حجاب بن عبدالله بن نحيت- رحمه الله- وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة ابن نحيت عن شكرهم لسمو أمير الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.