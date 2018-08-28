أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الشيباني

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -, لأسرة الشهيد الجندي أول خالد بن عواض الشيباني الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي .

وكان سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة, قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الهويدي بمحافظة المزاحمية، وأدى الصلاة مع سموه عدد من المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن, لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، مؤكداً ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي, سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما ـ, ولسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .