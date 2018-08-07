أمير الشمالية يمتدح أداء رجال الجوازات في منفذ جديدة عرعر

المواطن - واس

‏‎التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة مدير عام الجوازات بالمملكة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى والوفد المرافق له.

‏‎وقدم اللواء اليحيى لسمو أمير المنطقة، شرحاً عن خطة الجوازات وما تقدمه من إجراءات وخدمات لضيوف الرحمن من خلال منفذ جديدة عرعر لتسهيل دخولهم ومغادرتهم وتقديم أفضل الخدمات .

‏‎وثمن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز ما يقوم به العاملون بالجوازات في منفذ جديدة عرعر لخدمة ضيوف الرحمن ، داعيا لبذل المزيد من الجهود لتقديم أرقى الخدمات التي تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة لضيوف الرحمن والزوار، مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين وكذلك الاهتمام والعناية المستمرة من سمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – في كل ما يتعلق بشؤون الحج ومتابعة سمو وزير الداخلية.

‏‎ من جهته أعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حرص سموه ومتابعته لأعمال الجوازات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .