أمير جازان بالنيابة يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى

المواطن - علي شيبان - جازان

أصدر الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، توجيهاته لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 5/ 12/ 1439هـ، حتى بداية عودة العمل الرسمي يوم الاثنين الموافق 16/ 12/ 1439هـ وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات أولًا بأول.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان، علي بن موسى زعلة، أن أمير المنطقة بالنيابة طالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمنتزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد، مع تفعيل الرقابة الميدانية والبيطرية على المسالخ والأماكن المعدة لذبح الأضاحي؛ للتأكد من التزامها بضوابط واشتراطات النظافة والصحة العامة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف زعلة أن أمير المنطقة بالنيابة سيكون متواجدًا على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد؛ للإشراف على أعمال المرابطة، ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.