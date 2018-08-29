أمير عسير معزيًا في وفاة الشيخ سليمان المتحمي: كان من الرجال المخلصين

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أدى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في جامع الراجحي بأبها بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء، صلاة الميت على الشيخ سليمان بن سعود بن عبدالعزيز أبونقطة المتحمي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، عصر أمس الثلاثاء بعد معاناة مع المرض.

وقدّم أمير منطقة عسير تعازيه ومواساته لأشقاء الفقيد، عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالعزيز المتحمي، والعميد متقاعد سعيد المتحمي، ومدير إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة عسير العقيد عبدالوهاب المتحمي، والعقيد فيصل المتحمي من منسوبي أمن الدولة.

كما قدم التعازي والمواساة لأبناء الفقيد، سعود بن سليمان المتحمي أحد منسوبي إمارة عسير، والرائد عبدالوهاب بن سليمان المتحمي من منسوبي القوات المسلحة، وعبدالعزيز بن سليمان المتحمي من منسوبي وزارة التجارة والاستثمار، وعدد من أفراد أسرة آل أبو نقطة المتحمي.

وأكد الأمير فيصل بن خالد أن الفقيد كان من الرجال المخلصين لدينهم ووطنهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة آل أبو نقطة المتحمي، عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة عسير على تعازيه ومواساته لهم في فقيدهم، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، مثمنين حرص القيادة الرشيدة للوقوف بجانب كل مواطن وتلمس احتياجاته في السراء والضراء.

وحضر الصلاة والعزاء وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.