أمير عسير يطلع على برامج مؤتمر طليعة الطب في 15 تخصصًا

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس اللجنة العليا لمؤتمر عسير الصحي الثاني الدكتور محمد بن علي الهبدان يرافقه مدير مستشفى عسير المركزي الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدكتور أحمد الهيزعي .

واطلع أمير عسير على تقرير مفصل عن مؤتمر عسير الصحي الثاني الذي نظمته الشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بمستشفى عسير المركزي مؤخرًا , تحت شعار في “طليعة الطب”, والذي يهدف إلى أن يكون منصة تواصل علمية لجميع القطاعات الصحية بمنطقة عسير, وكذلك الجهات الأكاديمية والتدريبية ولجميع الممارسين الصحيين والمهتمين بتطوير قطاعات الخدمات الصحية والعارضين والمستثمرين, كما أنه يركز على جديد الصحة.

واشتمل التقرير على برنامج علمي لكل ما هو جديد في المجالات الطبية المختلفة لأكثر من 15 تخصصاً طبياً مختلفاً , قدمه مجموعة من المختصين والأكاديميين من خلال محاضرات علمية وورش عمل , استفاد منها أكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة, وشارك به 168 متحدثًا من داخل وخارج المملكة , بالإضافة إلى برامج التوعية الصحية والتثقيف ومشاركة القنوات المجتمعية والإعلامية وجميع المهتمين بتطوير قطاع الصحة. وفي نهاية اللقاء كرم الأمير فيصل بن خالد اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية التي أشرفت على تنظيم المؤتمر , وسلمهم الشهادات التقديرية , كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

من جانبه قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة , مثمناً دعمه وحرصه على القطاع الصحي بعسير.