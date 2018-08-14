أمير عسير يطلع على مبادرات جائزة الملك خالد

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة جائزة الملك خالد، في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام جائزة الملك خالد الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالشمري، كما اطلع سموه على أعلى 10 مبادرات وطنية متميزة تم ترشيحها ضمن مبادرات جائزة الملك خالد الوطنية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتسهم في تطوير المجتمع السعودي.

وأوضح الشمري خلال اللقاء أن الجائزة تهدف إلى الارتقاء بالفكر الاستراتيجي للعمل الخيري والتنمية الاجتماعية المستدامة في المجتمع السعودي وتأصيل العمل التنموي المؤسسي المستدام وبناء القدرات والمهارات لدى المنظمات غير الربحية والمنشآت غير الربحية ودعم المبادرات الفردية الخلاقة التي تُسهم في علاج قضايا مجتمعية مُلحة.

مبيناً أن جائزة الملك خالد تقوم بتهيئة كافة الإمكانات الإدارية والفنية من أجل تحقيق أهدافها،كما أنها تستعين بالكفاءات العلمية المتميزة من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع استراتيجيات وخطط العمل ومعايير التقييم للجائزة وُتسند للجان علمية متخصصة أعمال التحكيم لكافة الترشيحات التي تتقدم لنيل جائزة الملك خالد.

وفي نهاية اللقاء قدم أمين عام جائزة الملك خالد شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد على دعمه المتواصل للجائزة، وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالجائزة في كل المجالات.