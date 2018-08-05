أمير عسير يوجه بضرورة التيسير على المستثمرين في المنطقة

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة، اليوم، الدكتور وليد محمد الحميدي المعين حديثاً أميناً لمنطقة عسير.

وشدد سموه للدكتور ” الحميدي ” على ضرورة التسهيل على المستثمرين بالمنطقة لدفع عجلة التنمية وتطوير المنطقة على أعلى المعايير, وكذلك الاهتمام بكل ما من شأنه راحة المواطن، ومضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن رضا المواطن عن ما يتم تقديمه من هذه الجهات هو المعيار الحقيقي لأدائها، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

من جهته قدم أمين منطقة عسير شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله, والاستماع إلى توجيهاته السديدة، داعياً الله له العون والسداد لما يخدم المنطقة وأهلها.