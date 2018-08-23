أمير مكة يوجه بإغلاق مسلخ المعيصم نهائيًا بعد مقطع: وينك يا خالد الفيصل

أمير مكة يوجه بإغلاق مسلخ المعيصم نهائيًا بعد مقطع: وينك يا خالد الفيصل

2018/08/23
الساعة 3:08 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

وجَّه أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بإغلاق مسلخ المعيصم بالعاصمة المقدسة بشكل نهائي بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد وانعدام الاشتراطات الصحية.

يأتي ذلك بعد تداول مقطع يوضح انعدام النظافة خلال ذبح الأضاحي.

وكان مواطن قد وثق مقطع بالفيديو بث من خلاله استغاثة مباشرة بأمير مكة للتدخل لوقف ما يحدث في هذا المسلخ من مخالفات صحية وبيئية.


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