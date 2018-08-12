أمين عسير: الاستفادة المثلى من برامج التحول تقتضي تطوير التخطيط والجودة وتنظيم الإيرادات البلدية

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

عقد أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي صباح اليوم الأحد اجتماعه الأول مع رؤساء البلديات التابعة للأمانة ، وذلك لمناقشة المهام البلدية ونسب إنجاز المبادرات التي تم تحقيقها وكذلك زيادة إيرادات البلديات وتفعيل دور الاستثمارات.

وناقش الحميدي عددا من العناصر والخطط التي سوف ينتهجها خلال عمله كأمين للمنطقة ، مشددا على أهمية الاستفادة من دعم ميزانيات المبادرات وبرامج التحول الوطني 2030 ، وما انبثق منها من أعمال ومشاريع، منبهاً إلى أنه لا يمكن الاستفادة من برامج التحول بالشكل المطلوب إلا بعد الحرص على استراتيجيات القطاع البلدي وتطوير التخطيط ورفع الجودة إضافة إلى تنظيم الإيرادات البلدية والاهتمام بالبرامج الزمنية المخصصة لها ، وتحسين الخدمات البلدية المقدمة وتطويرها حتى تتواكب مع طموحات الوزارة.

وفي ذات السياق قام الدكتور عيسى البناوي مدير مكتب تحقيق الرؤية بتقديم شرح مفصل عن المبادرات البلدية وطرق الاستفادة من برنامج التحول الوطني ٢٠٣٠ وما انبثق منها من مبادرات دشنتها الوزارة.

كما تحدث البناوي عن محورين وهما عرض مبادرات مدينتي 2018 المحدث وما طرأ عليه من تحديث من قبل الوزارة.

وواصل البناوي حديثه عن مؤشرات قياس الأداء للربعين الثاني والثالث للعام 2018، وعرج خلال شرحه عن المؤشرات التي ساهمت في رفع رضا المستفيدين ومستوى الأداء، فيما بين البناوي المؤشرات التي كانت نتائجها أقل من المستهدفات المحددة وذلك ليتم تفاديها في الربع الثالث.

عقب ذلك ناقش وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي سيف القحطاني مشاريع النظافة في البلديات من خلال تحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المدن والقرى، وأشار إلى أنه يتطلب من البلديات خلال الفترة القادمة الحرص على جودة الخدمات البلدية المقدمة وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيهات أمين منطقة عسير، مؤكدا أن الأمانة في هذه الآونة تتابع نسب إنجاز برامج المبادرات البلدية والمنبثقة من مبادرات التحول الوطني 2020 بشكل دقيق وذلك حرصا للخروج بأفضل أداء بلدي ذي جودة عالية.

وفيما يخص النظافة العامة في البلديات قال م. علي سيف هي مقياس ومؤشر لكافة المدن ، خصوصا وأنها ضمن برامج المبادرات البلدية التي نعمل عليها، مضيفا أن على البلديات رفع مستوى الاهتمام بهذه المبادرة لنصل إلى الطموحات التي تنشدها الأمانة.

بدوره أكد مدير عام الاستثمارات بأمانة عسير م. علي الحيد على أهمية تنوع مصادر الاستثمار من خلال إعداد الخطط لرفع إيرادات الأمانة والبلديات المرتبطة إضافة إلى حصر الإيرادات المتأخرة ، إضافة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.

وقال الحيد إن الاستدامة المالية تعتمد كيفية الاعتماد على الموارد المالية الذاتية لتمويل الميزانية ، مشيرا إلى أن الأمانة وبلدياتها استطاعت أن تحقق نسبة نمو خلال الأعوام الماضية تجاوزت الـ 48 % من المستهدف ، ومنبهاً إلى تلك الأرقام لم تأت إلا بعد جهود أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة متمنيا أن تواصل وتيرة العمل كما هو مأمول منا لنحقق النمو في الإيرادات والاستدامة المالية مطالبا البلديات بالتركيز على المستهدف.

من جانبه أشار م. سامي المالكي مدير إدارة تقنية المعلومات أن أتمتة الخدمات في البلديات التابعة ستذلل الكثير من العقبات أمام البلديات في تحصيل الإيرادات وفق أرقام وتقارير دقيقة وستكون الأرقام أكثر دقة ، إضافة إلى أن نظام بلدي سيكون له الأثر الإيجابي من خلال زيادة الإيرادات المالية خصوصا وأنه سيكون بالمرصاد لكل مخالف تأخر عن سداد ما عليه من مخالفات وسيقلل من نسبة التعثر وهذا ما سيتم العمل عليه خلال الأيام القائمة بعد حصر جميع المستحقات المالية والمتأخرين بسداد مخالفاتهم ومنعهم مستقبلا من الاستفادة من أي خدمة بلدية حتى يتم سداد ما عليه من مستحقات مالية.