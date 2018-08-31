أنباء عن مقتل عبدالخالق الحوثي المطلوب رقم 6

المواطن - الرياض

أكدت مصادر إعلامية يمنية مقتل عبدالخالق الحوثي شقيق الإرهابي عبدالملك الحوثي والمطلوب رقم 6 على قائمة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال الإعلامي اليمني أنيس منصور رئيس مركز هنا عدن عبر تويتر : معلومات عن استهداف المطلوب رقم (٦) على قائمة الميليشيات الإيرانية الإرهابية في اليمن عبدالخالق الحوثي وعدد من عناصر الميليشيات الحوثية المتواجدة في أحد المزارع بمديرية باجل بمحافظة الحديدة.

وأضاف الكاتب اليمني محمد الجماعي: الأنباء التي وصلتنا تقول إن طيران التحالف شن غارات جوية على مزارع في مديرية باجل حيث كان يختبئ عبدالخالق الحوثي في إحدى المزارع. يذكر أن التحالف العربي أصدر قائمة ضمت 40 اسمًا لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية ورصدت مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليهم.

وتضم القائمة

1 – عبدالملك بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة : 30 مليون دولار

2 – صالح علي الصماد مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار – قتل في غارة للتحالف

3 – محمد علي عبدالكريم الحوثي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

4 – زكريا يحيى الشامي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

5 – عبدالله يحيى أبو الحاكم مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

6 – عبد الخالق بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

7 – محمد ناصر العاطفي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

8 – يوسف أحسن إسماعيل المداني مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

9 – عبدالقادر أحمد قاسم الشامي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

10- عبدالرب صالح جرفان مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

11- يحيى محمد الشامي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

12 – عبدالكريم أمير الدين الحوثي مبلغ المكافأة : 15 مليون دولار

13 – يحيى بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

14 – حسن محمد زيد مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

15 – سفر مغدي الصوفي مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

16 – محمد عبدالكريم الغماري مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

17 – عبدالرزاق محمد المروني مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

18 – عامر علي المراني مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

19 – إبراهيم علي الشامي مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

20 – فضل محمد المطاع مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

21 – محسن صالح الحمزي مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

22 – أحمد صالح هندي دغسان مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

23 – يوسف عبدالله حسين الفيشي مبلغ المكافأة : 10 ملايين دولار

24 – حسين حمود العزي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

25 – أحمد محمد يحيى حامد مبلغ المكافأة : 5 ملايينن دولار

26 – طلال عبدالكريم عقلان مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

27 – عبدالإله محمد حجر مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

28 – فارس محمد حسن مناع مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

29 – أحمد عبدالله عقبات مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

30 – عبداللطيف حمود المهدي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

31 – عبدالحكيم هاشم الخيواني مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

32 – عبدالحافظ محمد السقاف مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

33 – مبارك المشن الزايدي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

34 – علي سعيد الرزامي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

35 – صالح مسفر الشاعر مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

36 – علي حمود الموشكي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

37 – محمد شرف الدين مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

38 – ضيف الله قاسم الشامي مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

39 – أبو علي الكحلاني مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار

40 – علي ناصر قرشة مبلغ المكافأة : 5 ملايين دولار