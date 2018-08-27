أنت على موعد مع الإثارة .. إليك توقيت مباراتي دوري ابطال اسيا غدًا

المواطن - محمد سمعه

ستعود المتعة من جديد في بطولة دوري ابطال اسيا عند انطلاق مباراتي الغد، ضمن لقاءات ذهاب دور الثمانية من البطولة الآسيوية الأعرق والأغلى.

وأقيمت مباراة واحدة اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اسيا ، وكانت بين فريق السد القطري ونادي استقلال طهران الإيراني، وانتهت بفوز السد في إيران بثلاثية مقابل هدف.

ويذكر أن مباراتي الغد الثلاثاء في ربع نهائي دوري ابطال اسيا ستكون بين فريقي كاشيما أنتلرز الياباني ونادي تيانجين الصيني، حيث تُقام المباراة في اليابان في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

بينما ستكون المباراة الثانية في بطولة دوري ابطال اسيا غدًا بين ناديي بيرسيبوليس الإيراني وفريق الدُحيل القطري، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وسيشهد يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، المباراة الأخيرة في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اسيا بين فريقي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ومواطنه سوون سامسونج في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

يذكر أن الأندية السعودية لم يحالفها الحظ في التأهل لدور ربع النهائي في بطولة دوري ابطال اسيا بالعام الحالي، حيث ودع النادي الأهلي المسابقة من دور الستة عشر بالخسارة من نادي السد القطري.

كذلك ودع نادي الهلال بطولة دوري ابطال اسيا من مرحلة دور المجموعات بعدما احتل المركز الرابع والأخير في مجموعته.

وكان نادي الهلال خسر لقب دوري ابطال اسيا في العام الماضي، لصالح نادي أوراوا الياباني، حيث تعادل الهلال مع أوراوا في الرياض بهدف لكل فريق، ثم خسر الهلال في اليابان بنتيجة هدفين لهدف.

ويُعد نادي الاتحاد آخر نادٍ سعودي تُوج بلقب دوري ابطال اسيا ، وكان ذلك في عام 2005 على حساب نادي العين الإماراتي.

تبدأ مباريات العودة في دور ربع النهائي من دوري ابطال اسيا في السابع عشر من سبتمبر المقبل.