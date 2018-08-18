أهالي قرية بريم السليل يتبرعون بأرض لإنشاء مرافق رياضية وخدمية

المواطن - سعيد آل هطلاء - وادي بن هشبل

قدم أهالي قرية بريم السليل، التابعة لمركز وادي بن هشبل، شكرهم وتقديرهم لرئيس بلدية وادي بن هشبل المهندس أحمد بن عوير الشهراني بعد تبرعهم بقطعة أرض للبلدية لإنشاء مرافق رياضية وتنفيذ مشاريع بلدية وخدمية للمواطنين.

وتجاوبت البلدية فورًا مع الأهالي لتنفيذ المشاريع التي يحتاجونها في وقت وجيز وتحقيق مطالبهم بعد تبرعهم بالأرض.

وتعد هذه الخطوة ‏ضمن الجهود التي تبذلها بلدية وادي بن هشبل لتشييد المرافق الرياضية المناسبة في القرى التابعة لمسؤوليات المركز.

وأوضح نائب القبيلة الشيخ ظافر الحفيان أن البلدية واجهت صعوبة في إيجاد الأرض المناسبة لتشييد مرافق رياضية لسكان قرية السليل، وعندما علموا سكان القرية بذلك بادروا بالاجتماع والاتفاق فيما بينهم لتوفير الأرض المناسبة حسب شروط البلدية.

وشكّل سكان القرية مثالًا يحتذى به في التعاون والتضحية والبذل والعطاء لإنجاح هذا الأمر، وتم بالفعل تسليم الأرض لرئيس بلدية وادي بن هشبل بالنيابة عن سكان القرية وبحضور عدد من أعيانها.

وهذا النموذج من التعاون بين المواطن والإدارات الحكومية هو الضامن الحقيقي لتحقيق التكامل المنشود الذي سيساعد بإذن الله في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، والتي من شأنها أن تحسّن من جميع الظروف المعيشية للمواطنين السعوديين.

وقدم الشكر نيابة عن أهالي القرية لرئيس البلدية ولمدير المشاريع المهندس درع الشهراني على متابعتهم الدائمة والمستمرة للمشاريع التنموية والبلدية، وتلبية احتياج المواطنين من الخدمات التي تقدم لهم.

وعبر الأهالي عن شكرهم وقالوا: “نحمد الله على ما منّ به علينا وعلى بلادنا بالأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونشكرهم على ما يقومون به من خدمات في شتى المجالات التنموية، كما نثمن دور أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على جهودهم ومتابعتهم المستمرة لاحتياجات أهالي منطقة عسير”.

وتابع الأهالي: “كذلك نشكر رئيس بلدية وادي بن هشبل وأعضاء المجلس البلدي على ما يقومون به من خدمات بلدية ومتابعة لاحتياجات أهالي قرية السليل والقرى المجاورة لها”.

ومن جهته، قدم المهندس أحمد بن عوير شكره وتقديره للأهالي على التبرع والتعاون مع البلدية في إيجاد أرض تستطيع البلدية من خلالها إنشاء وتنفيذ مشاريع تهم المواطنين وتكون من ضمن مشاريع ذات اهتمام وعناية وتصب مصلحتها لأهالي المنطقة.

وشدد على أنه سيتم متابعة هذه المشاريع والعمل على صيانتها والاهتمام بها بشكل مستمر، مطالبًا بالمحافظة والعناية بتلك المشاريع والمرافق والتعاون مع البلدية لتكون نظيفة ومهيأة للشباب بشكل يومي.