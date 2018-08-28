أهم 3 أسئلة عند شرائك أي كمبيوتر ومواصفات الجهاز المتوسط

المواطن - الرياض
قدم المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي، صباح اليوم الثلاثاء، نصائح مهمة عند شراء أي جهاز كمبيوتر.
وأوضح الحمادي، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن أهم 3 أسئلة عند شراء أي جهاز كمبيوتر هي:
1- نوع المعالج
2- مساحة RAM
3- مساحة التخزين
وأضاف الحمادي: “أما الشركة المُصَنّعة للجهاز ليس معيار تفاضل أساسي غالبًا”.
وتابع المهتم بالتقنية: إذا رغبت في شراء جهاز باستخدام متوسط فأقل، فأنصحك بالمواصفات التالية:
* المعالج: i5
* مساحة الرام: 8GB
* حجم الهاردسك: SSD 512GB أو 1TB HDD
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