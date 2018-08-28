أهم 3 أسئلة عند شرائك أي كمبيوتر ومواصفات الجهاز المتوسط

أهم 3 أسئلة عند شرائك أي كمبيوتر ومواصفات الجهاز المتوسط

2018/08/28
الساعة 1:47 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدم المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي، صباح اليوم الثلاثاء، نصائح مهمة عند شراء أي جهاز كمبيوتر.

وأوضح الحمادي، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن أهم 3 أسئلة عند شراء أي جهاز كمبيوتر هي:

1- نوع المعالج

2- مساحة RAM

3- مساحة التخزين

وأضاف الحمادي: “أما الشركة المُصَنّعة للجهاز ليس معيار تفاضل أساسي غالبًا”.

وتابع المهتم بالتقنية: إذا رغبت في شراء جهاز باستخدام متوسط فأقل، فأنصحك بالمواصفات التالية:

* المعالج: i5

* مساحة الرام: 8GB

* حجم الهاردسك: SSD 512GB أو 1TB HDD


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