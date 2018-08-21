أول أيام العيد.. الذهب يصعد لأعلى مستوى مع تراجع الدولار

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بدعم من تراجع الدولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1194.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق 1196.27 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ 14 أغسطس آب. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1200.60 دولار للأوقية. وانخفض الدولار أمام عملات رئيسية ومقابل الين.

وفي أحدث المعاملات، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.30 بالمئة إلى 95.608. ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدًا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 14.79 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 799.90 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 913.50 دولار للأوقية.