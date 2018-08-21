أول أيام العيد.. النفط يسجل ارتفاعاً في آسيا

أول أيام العيد.. النفط يسجل ارتفاعاً في آسيا

2018/08/21
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

سجلت أسعار النفط في آسيا، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاعاً ملحوظاً، وسط ترقب لانتعاش أسواق النفط.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)، المرجع الأميركي للخام، تسليم سبتمبر بمقدار 27 سنتاً ليصل سعره إلى 66,70 دولار في المبادلات الالكترونية في آسيا.

وصعد برميل البرنت، المرجع الأوروبي، تسليم أكتوبر بمقدار سنت واحد وبلغ سعره 72,22 دولار.


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