أول تعليق لـ بندر باصريح بعد الانضمام لنادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب الوطني بندر باصريح عن سعادته البالغة، بعد تعيينه كمساعد للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأرجنتيني رامون دياز.

ووجه المدرب الوطني بندر باصريح رسالة إلى مسؤولي ناديي الاتحاد والقادسية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب باصريح: “أتقدم بجزيل الشكر لرئيس نادي الاتحاد الأستاذ نواف المقيرن، ونائبه الأستاذ فراس التركي، والرئيس التنفيذي الكابتن خميس الزهراني، على ثقتهم فيني فخور جدًا أن أكون من ضمن الجهاز الفني لهذا النادي العريق والكبير على مستوى الرياضة السعودية والآسيوية”.

وأضاف المدرب الوطني بندر باصريح قائلًا: “ولا أنسى أن أشكر رجالات ورموز نادي القادسية وجمهوره الوفي على وقفاتهم السابقة معي، الكيان القدساوي الكبير صاحب الفضل علي بعد الله وأتمنى لهم التوفيق بالمناسبات القادمة”.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، قد قرر التعاقد مع المدرب الوطني بندر باصريح، بعد الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.