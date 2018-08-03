أول تعليق من أحمد موسى بعد انضمامه لـ النصر

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم المنتخب النيجيري، أحمد موسى، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأعاد أحمد موسى نشر مقطع فيديو قصير من حساب النصر، ومكتوب فيه: “إلى جميع المسافرين يُرجى الانتباه يُرجى الانتباه الفارس الجديد للنادي العالمي قد وصل أحمد موسى المهاجم النيجيري أهلًا بك في نادي النصر السعودي”.

وعلق أحمد موسى على الفيديو قائلًا: “أنا ممتن للفرصة التي أُتيحت لي لبدء الفصل التالي من مسيرتي المهنية معكم.. أنا متحمس جدًّا ولا يمكن الانتظار لبدء مشواري الجديد!.. شكرًا لكم جميعًا على الترحيب الحار.. أتمنى خلق العديد من الذكريات العظيمة معًا إن شاء الله”.

وكان نادي النصر قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن إنهاء مجلس الإدارة لإجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري والفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي، أحمد موسى لمدة 4 سنوات.

وتألق أحمد موسى صاحب الـ25 عامًا مع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم خلال منافسات بطولة كأس العالم 2018، وسجل هدفين في شباك أيسلندا، ليرفع رصيده لـ4 مونايالية، بعد ثنائيته في مرمى الأرجنتيني في مونديال 2014.