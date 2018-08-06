أين يقع سور الصين؟ .. متسابقة من سيربح المليون اتصلت بصديق!

المواطن - متابعة

أثارت متسابقة تركية في أحد البرامج التلفزيونية حالة من الجدل والسخرية، بعد أن فشلت في الإجابة على سؤال سهل وواضح، بشأن “مكان تواجد سور الصين العظيم”.

وبحسب موقع “حرييت دايلي نيوز” سو أيهان، البالغة من العمر 26 عامًا وهي خريجة اقتصاد من إسطنبول، شاركت في برنامج “من سيربح المليون”، على قناة ATV أول أمس السبت.

وطرح مقدم البرنامج في سؤاله الرابع “أين يقع سور الصين العظيم؟”، فأجابت المتسابقة قائلة: “أنا أعرف الجواب، ولكن أريد التأكد من الجمهور”.

ومن المفارقات، أن 51% من الجمهور اقترح الإجابة الصحيحة، بينما اختار الباقون الخيارات الأخرى كالهند وكوريا الجنوبية واليابان.

وبعد ذلك خاب أمل أيهان، الأمر الذي جعلها تتصل بصديق من أجل المساعدة في اختيار الجواب.

ولحسن حظها، كان جواب صديقها صحيحًا، حيث حفظ ماء وجهها وأنقذها من موقف محرج.