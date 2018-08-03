إبداع هاكاثون الحج.. تطبيق Turjuman يترجم الإرشادات بمكة والمشاعر بدون إنترتت

المواطن - جدة

شهدت فعاليات هاكاثون الحج في اليوم الختامي عرض العديد من المشروعات الإبداعية لخدمة ضيوف الرحمن.

ومن هذه المشروعات، تطبيق Turjuman، والذي يساعد على ترجمة الإرشادات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وتشهد جدة مساء اليوم ختام فعاليات هاكاثون الحج الأضخم في العالم، حيث يتنافس عباقرة التكنولوجيا والبرمجة والتطوير لتقديم أفضل البرامج والتطبيقات للتيسير على ضيوف الرحمن.

وتأتي استضافة هاكاثون الحج، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، استمرارًا لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن واغتنامًا للمواهب التقنية الشابة، التي تبرز ضمنها مشاركة المرأة في استكشاف وتطوير تقنيات موسم الحج.