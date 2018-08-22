إتحاد القدم يحذف تغريدة نظامية مشاركة جوناس في السوبر

المواطن - طارق سعد

حذف الإتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” التغريدة المتعلقة بنظامية مشاركة البرازيلي جوناس مع فريقه الإتحاد في لقاء السوبر، والتي خسرها لصالح الهلال بهدفين لهدف .

ودارت حول مشاركة جوناس قبل السوبر العديد من الشكوك حول نظامية مشاركته بعد سماح إتحاد اللعبة، خاصة أن الإتحاديين خاطبوا فيفا وأتاهم الرد برفض مشاركته، قبل أن يمنح الإتحاد البرازيلي عبر محكمته الرياضية الضوء الأخضر لمشاركة جوناس قبل لقاء السوبر بساعات.

وطُرد جوناس في آخر مباراة له في الدوري البرازيلي قبل إنتقاله للإتحاد، وترتب على طرده إيقاف مباراة وعقوبة إنضباطية تم الإستئناف فيها حتى وصلت الإيقاف لمباراتين .

لكن الإتحاد البرازيلي وافق على الإكتفاء بعقوبة البطاقة الحمراء مع تعويض مالي يُدفع لصالح الإتحاد البرازيلي .

وشاءت الأقدار أن ينتصر الهلال بكأس السوبر مُجنّباً الوسط الرياضي والإتحاد السعودي لكرة القدم مغبّة إنطلاقة موسم كروي ملئ بالجدل والإثارة .