إتلاف نصف طن أسماك فاسدة بمطعم في أبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أتلفت أمانة منطقة عسير أسماكاً فاسدة ومجهولة المصدر، حيث تم ضبطها بأحد المطاعم بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أنه تم ضبط أكثر من 500 كجم من الأسماك الفاسدة بأحد مطاعم مدينة أبها، وقد تم إتلافها جراء سوء التخزين، خصوصاً وأن الأسماك باتت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب تأثرها بدرجات الحرارة بشكل كبير خلال نقلها بطريقة غير صحية فيما تمثلت المخالفات التي تم رصدها على المطعم هي سوء النظافة العامة للموقع، وسوء نظافة المعدات المستخدمة، بجانب مخالفة شروط التعبئة، والتخزين ووجود عدد من العمالة التي لا تحمل شهادات صحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه إضافة إلى إغلاق المطعم.

وجاء ضبط المحل خلال الجولات الرقابية الدورية التي تقوم بها الأمانة على المطاعم والمطابخ بمدينة أبها، وذلك للتأكد من السلامة الصحية للحوم التي تقدم للمستهلك.

وأكدت أمانة منطقة عسير أنها ستواصل جهودها الرقابية ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” لمراقبة المنشآت التجارية وذلك في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لضمان توفير السلامة الغذائية في جميع أنحاء المملكة نحو غذاء آمن وبيئة صحية للمستهلكين، وستتخذ الأمانة إجراءات صارمة تجاه المخالفين، وتطبيق الغرامات الرادعة والتي قد تصل إلى الإغلاق.