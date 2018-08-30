إتلاف 50 مستحضر تجميل منتهي الصلاحية في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

أتلفت البلدية النسائية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، 50 مستحضراً للتجميل منتهي الصلاحية وأكثر من 30 منتجاً غذائياً غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وذكرت رئيسة البلدية النسائية بأمانة المنطقة السيدة نهلة بنت صالح مظهر أنه خلال فترة عيد الأضحى كثفت الفرق الميدانية من جولاتها على المنشآت التجارية والغذائية، وجرى زيارة أكثر من 270 منشأة وإشعار وإنذار 65 منشأة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق 38 منشأة مخالفة.

كما جرى إتلاف 50 مستحضر تجميل منتهي الصلاحية ومجهول المصدر وأكثر من 30 منتجاً غذائياً تالفاً وغير صالح للاستهلاك.

وأكدت رئيسة البلدية النسائية أن جولات الفرق الميدانية مستمرة للتأكد من سلامة الأسواق والتحقق من عدم وجود مخالفات صحية أو تجارية، داعية مظهر المواطنين والمواطنات للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.